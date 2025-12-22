Manovra, Pogliese (FdI): "Grazie a governo rilanciata l'economia". Taglio a Irpef e nuovi investimenti

Foto: Ansa

Angela Bruni 22 dicembre 2025 a

Questa legge di bilancio è la quarta della legislatura e voglio ricordarvi da dove siamo partiti. La manovra del 2022 ha destinava complessamente 35 miliardi di risorse, 21 delle quali destinate esclusivamente a un'emergenza come il caro energia, causata dalla guerra in Ucraina e da scelte politiche energetiche scellerate dei governi precedenti". Lo afferma in aula il senatore di Fratelli d'Italia, Salvo Pogliese, capogruppo in Commissione Agricoltura e Industria di Palazzo Madama. "Abbiamo iniziato così una legislatura in un contesto delicato, conseguenza di scelte opinabili dei governi Conte che hanno massacrato l'Italia tra Superbonus, costato agli italiani 160 miliardi, e reddito di cittadinanza, costato 35 miliardi. Questo è ciò che abbiamo ereditato, a cui è seguito un'azione decisa di risanamento economico che ha avuto successo. Per l'Istat il tasso di disoccupazione, al settembre 2022 era 7,9%, nel novembre 2025 al 6%".

"Oggi riduciamo la pressione fiscale, tagliando l'Irpef dal 35 al 33%. Sosteniamo il potere d'acquisto. Conta 43 miliardi totali la riduzione delle tasse in queste 4 leggi finanziarie. Aumentiamo il bonus mamme. Reintroduciamo l'iper-ammortamento, rifinanziamo la Zes unica", sottolinea Pogliese. "La sanità conta 17 miliardi di risorse aggiuntive rispetto al 2022. Sono soddisfatto dei due emendamenti a questa manovra proposta da me e altri colleghi senatori: il Superbonus per il completamento della ricostruzione anche per i terremoti di Catania e del Molise, a cui sono destinati ben 15 milioni. E un emendamento che valorizza la filiera del fotovoltaico italiana, tutelando gli investimenti per la Sicilia e il sistema Paese contro la concorrenza sleale asiatica".