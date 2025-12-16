Libero, la segretaria dei GD bacchetta la premier: "Basta sfottere! Il kebab c'è chi non può comprarselo"

Tommaso Manni 16 dicembre 2025 a

"Meloni in che mondo vive? Ha idea di quali siano le condizioni degli italiani oggi? Alcuni non hanno nemmeno i soldi per poterselo permettere un kebab, perché il costo della vita continua ad aumentare nel nostro Paese. Il carrello della spesa costa sempre di più: costa di più il pane, costa di più la pasta, costano di più le verdure e gli stipendi continuano a diminuire. Sono i più bassi in Europa. Il governo cosa sta facendo? Ha fatto un taglio di 100 milioni al fondo per l'inclusione per i più poveri. La smetta di sfottere gli italiani, la smetta di urlare dai palchi con gli applausi comandati e torni a comprendere cos'è la vita vera dei cittadini che dovrebbe rappresentare. Provi a tornarci in un supermercato, provi a tornarci coi piedi per terra, perché è così che si può davvero rappresentare l'Italia. Questo non lo raccontate né lei né TeleMeloni perché vi preoccupate soltanto di quelli che sono i vostri interessi e quelli dei vostri amici. Le chiedo chiaramente: cosa avete fatto in questi tre anni di governo per aiutare gli italiani? Glielo dico io: nulla". Così sui social Virginia Libero, segretaria dei Giovani democratici.