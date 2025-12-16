Campo largo? No, campo minato. M5s vota contro Gualmini e Moretti che perde l'euro-immunità

16 dicembre 2025 a

a

a

Il campo largo è un campo minato. L'ultima prova è il voto al Palamento europeo sulle immunità delle dem Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini per il Qatargate. Niente immunità per la prima, si è salvata la seconda. Ma al netto dell'esito del voto il dato politico è lo smacco al Pd di Elly Schlein arriva da parte del Movimento 5 Stelle che ha votato a favore della revoca in entrambi i casi.

IL VOTO - Con 497 voti a favore, 139 contrari e 15 astenuti, l'Eurocamera conferma la rimozione dell'immunità all'eurodeputata del Partito Democratico Alessandra Moretti, a seguito dello scandalo del Qatargate al Parlamento europeo di Bruxelles. L'Aula ha votato per revocare l'immunità all'eurodeputata "dem" nel corso della plenaria dell'Eurocamera di Strasburgo. Salva invece la collega, sempre del Partito Democratico, Elisabetta Gualmini, la cui immunità è stata confermata nel corso dello stesso voto.

Qatargate, il Parlamento Europeo: revocata immunità a Moretti, confermata per Gualmini

Il Pd difende a spada tratta le due dem. "Totale infondatezza delle accuse nei confronti di entrambe" le europarlamentari Pd Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini, anche se solo la seconda ha mantenuto l'immunità dopo il voto di oggi a Strasburgo, afferma l'europarlamentare Pd Giorgio Gori, convinto che le prerogative di parlamentare "meritavano d'essere ugualmente tutelate da un'inchiesta condotta con modalità del tutto discutibili, come si evince dalla riconosciuta infondatezza di diverse argomentazioni depositate dalla procura e dal recente arresto di un funzionario investigativo". "Siamo tutti impegnati- conclude Gori- nella lotta contro ogni forma di corruzione, ma presunzione di innocenza e stato di diritto non possono essere travolti, così come le regole di un percorso investigativo trasparente. Sono sicuro, in ogni caso, che Alessandra Moretti non avrà difficoltà nel dimostrare la propria estraneità ad ogni ipotesi di illecito".