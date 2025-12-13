Atreju, domani chiusura della kermesse con la premier Meloni

Foto: Ansa

Angela Bruni 13 dicembre 2025 a

a

a

Si avvia alla conclusione Atreju 2025 "Sei diventata forte. L'Italia a testa alta". Domani la giornata finale della kermesse sarà suggellata dall'intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e presidente di Fratelli d'Italia. Inizio alle 9.30 con l'ironia del vignettista Federico Palmaroli, alias Osho. Alle 10.30 salirà sul palco Mateusz Morawiecki, presidente di Ecr. Seguirà alle 11 Fabio Roscani, presidente Gioventù Nazionale. Alle 11.30 al via gli interventi conclusivi con Antonio De Poli, segretario Nazionale Udc; Maurizio Enzo Lupi, presidente di Noi Moderati; Matteo Salvini, vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Antonio Tajani, vicepremier ev Ministro degli Esteri. Chiusura della kermesse alle 12.15 con la presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni.