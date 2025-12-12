Ue, Difesa: il commissario Kubilius a Roma per incontrare il ministro Crosetto

Foto: Lapresse

Il commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius, è oggi a Roma per incontrare il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto. Al centro dei colloqui, il rafforzamento della prontezza militare europea in un momento segnato da crescente incertezza geopolitica. La visita s'inserisce nel quadro delle iniziative dell'Unione Europea per aumentare la preparazione comune, rafforzare la resilienza industriale e promuovere lo sviluppo congiunto di nuove capacità militari insieme agli Stati membri. All'ordine del giorno della riunione come gli sforzi nazionali, inclusi quelli previsti dal programma italiano Safe, possano contribuire agli obiettivi europei. All'ordine del giorno anche il tema della cooperazione industriale, ritenuta fondamentale per costruire un'architettura di sicurezza europea più coesa e un ecosistema della difesa capace di rispondere alle sfide attuali.