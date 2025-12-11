India, Tajani in visita a Mumbai: “Italia governo più stabile d'Europa, investite da noi”

Foto: Lapresse

Gianni Di Capua 11 dicembre 2025 a

a

a

"L’Italia, in questo momento in Europa, è il governo più stabile. Questo è importante per gli imprenditori. Se volete investire in Italia, potete essere certi di avere stabilità nei prossimi anni. Questo è molto importante quando si tratta di investire all’estero". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rivolgendosi agli imprenditori indiani nel suo intervento alla Borsa di Mumbai (Nse), primo appuntamento della sua visita nella capitale finanziaria dell’India. “Le aziende italiane sono pronte a investire in India. Oltre 700 hanno già investito nel Paese. La nostra speranza è che sempre più aziende indiane scelgano di investire in Italia. Siamo pronti ad accogliervi”, ha scandito Tajani, che al termine dell’intervento ha suonato la campana che dà il via alle contrattazioni della Nse.

Legge elettorale in stallo: tutto rinviato al 2026. Premier in scheda, preferenze, premi: i nodi

“Nell’ultimo anno, la performance macroeconomica dell’Italia è stata notevole. Siamo sulla strada giusta. Non è il governo a dirlo, lo dicono le principali agenzie di rating, come Moody’s”, ha proseguito il titolare della Farnesina, evidenziando come l’Italia abbia “uno dei sistemi bancari più solidi d’Europa, un pilastro fondamentale per costruire una crescita solida”. La visita di Tajani a Mumbai, seconda tappa della missione in India dopo Nuova Delhi, proseguirà con un incontro con il ministro indiano del Commercio, Piyush Goyal, a cui farà seguito la partecipazione al Business Forum Italia-India, il terzo che si tiene quest’anno dopo quelli di Brescia e Nuova Delhi. Successivamente il ministro incontrerà alcune grandi aziende indiane e avrà una cena con i rappresentanti dell’Associazione imprenditori Italia-India.