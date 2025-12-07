Manovra, Tajani: "La linea di Forza Italia sarà condivisa con gli alleati. Ecco i punti da cambiare"

Foto: Ansa

Angela Bruni 07 dicembre 2025 a

a

a

"Forza Italia è impegnata a tutelare il ceto medio e le imprese anche in questa fase della realizzazione della manovra". Il segretario di Forza Italia, ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, risponde alla domanda di Affaritaliani se, sulla Legge di Bilancio all'esame del Senato, Forza Italia continui a chiedere l'eliminazione dell'articolo 18 sulla super tassazione dei dividendi delle holding o se si può trovare una via di mezzo e se ci sia spazio per ampliare la rottamazione come chiede la Lega. "Iper ammortamento per tre anni, difesa della prima casa per gli affitti brevi, riforma strutturale dell'articolo 18 per impedire la doppia tassazione e per tutelare le Pmi, aiuti alle forze dell'ordine", spiega Tajani. "Sono convinto che la linea di Forza Italia sarà condivisa dai nostri alleati di Centrodestra. Tutto ciò dopo le altre importanti decisioni sulla riduzione dell'Irpef, sul rinvio di plastic tax e sugar tax. Per non parlare delle scelte per incrementare i salari più bassi".