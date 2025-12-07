Crosetto: "La Nato diventi il braccio armato dell'Onu per la pace"

Foto: Ansa

Angela Bruni 07 dicembre 2025

a

a

"Serve una trasformazione profonda e veloce della Nato, che la faccia diventare una struttura capace di garantire un'alleanza per la pace nel mondo, un 'braccio' armato ma democratico, di una Onu rinnovata, uscendo dal ruolo di organizzazione di difesa del solo Occidente 'atlantico'". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista ad Avvenire. "La Nato, così com'è stata percepita per decenni e cioè come un nemico per i Paesi del Sud, per i Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa), deve invece aprirsi e allargarsi - aggiunge Crosetto - Deve pensare al mondo, non solo a una sua parte. E visto che l'Onu non ce la fa più, la Nato ha le caratteristiche, il know how e le capacità militari, ma anche diplomatiche, per diventare il vero difensore della pace. Però, attenzione: solo se la Nato saprà essere credibile, attendibile, sincera e saprà allargarsi, potrà rappresentare e difendere tutti". Il ministro osserva che "dobbiamo costruire un nuovo multilateralismo a tutela della stabilità. All'interno di questo obiettivo più ampio occorrono anche una nuova Europa e una nuova Nato, più inclusiva, globale che guardi ben oltre l'Atlantico. Penso a una sempre più pressante, necessaria, vera difesa europea, convinto che l'Europa a 27 è troppo piccola".