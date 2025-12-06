"Elly? Chi l'ha vista". L'ironia di Radio Atreju sulla leader Pd che ha rifiutato la sfida con Giorgia Meloni
Angela Bruni
“Elly? Chi l’ha vista”. È l’appello lanciato da Grazia Di Maggio ed Etel Sigismondi, conduttori de L’Italia chiamó, la radio dei gruppi parlamentari di Fratellid'Italia, che oggi ha ripreso le trasmissioni nel giorno dell’inaugurazione di Atreju; un modo ironico per replicare al rifiuto della leader del partito democratico invitata a partecipare alla kermesse che si concluderà domenica 14 dicembre con l’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.