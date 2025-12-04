Altro che paura della Schlein, così Meloni la inchioda sulla sanità

Foto: LaPresse

Altro che paura del confronto. La favoletta della premier che fugge dal dibattito con Elly Schlein ad Atreju è smentita dai fatti. E dalla storia. La solita bugia della sinistra. Nel video che segue, il dibattito alla Camera di qualche mese fa sul Piano sanitario nazionale. Anche in quell'occasione il capo del governo ha smascherato le bugie dem. Dopo dieci anni di immobilismo, l'esecutivo ha messo a punto il piano sanitario nazionale.

“Lei sa, onorevole Schlein, qual è l’ultima volta che in Italia è stato scritto un Piano sanitario nazionale? - le domandava Meloni - Era il 2011, era un governo di centrodestra. Siete stati al Governo 10 anni, non avete mai scritto e messo in campo un Piano sanitario nazionale e oggi, che siete all’opposizione, ci venite a spiegare quanto sia importante la sanità? Signori miei, temo che la gente capisca. Capisca il gioco che si sta portando avanti. Ma noi vogliamo scrivere il nuovo Piano sanitario nazionale”. Altro che paura del confronto.