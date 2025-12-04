La strategia di Guido Crosetto: "Avremo lo scudo antimissili". Quanto costerà

Foto: LaPresse

"Il 'dome' nazionale non è un sistema singolo, è uno scudo, un ecosistema, un'architettura protettiva finalizzata alla difesa spaziale, antimissilistica e antidrone. Una difesa che non abbiamo mai avuto e non più rinunciabile, che assorbe investimenti nelle annualità per circa 4,4 miliardi di euro". L'ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in audizione davanti alle Commissioni Difesa di Camera e Senato nell'ambito dell'esame del documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2025-2027.

"Parliamo di un sistema multilivello, interoperabile, pensato per garantire in futuro, purtroppo non adesso, protezione e difesa al nostro territorio - ha spiegato il ministro -. Perché quella con cui dobbiamo confrontarci è un'evoluzione tecnologica continua che procede a velocità inimmaginabili".