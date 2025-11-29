Manifesto bruciato, a Crosetto la solidarietà di La Russa e Fontana: "Non ci intimidiscono"

Foto: Lapresse

Angela Bruni 29 novembre 2025 a

a

a

"Ancora una volta un corteo pro Pal diviene terreno fertile per odio e violenza. Solidarietà sincera e affettuosa all'amico Guido Crosetto". Lo scrive su Facebook il presidente del Senato Ignazio La Russa dopo che a Roma, nella manifestazione a sostegno della Palestina il movimento studentesco universitario "Cambiarerotta", ha dato fuoco a una bandiera statunitense e un manifesto raffigurante il Ministro della Difesa Guido Crosetto. "Esprimo la mia più sincera solidarietà e amicizia al ministro per il vile. Si tratta di un atto gravemente offensivo verso il confronto civile e i valori democratici”, dichiara Gaetano Nastri, senatore questore di Fratelli d'Italia. “Chi ricorre all'odio e alla violenza per intimidire si scontra con l'autorità delle istituzioni e la forza dei principi repubblicani. Nessun gesto intimidatorio potrà mai indebolire l'impegno di chi, come il ministro Crosetto, serve ogni giorno il Paese con serietà, coraggio e senso dello Stato". "Solidarietà e sostegno a Guido Crosetto per l'ignobile gesto di cui è stato vittima oggi a Roma” anche da parte del deputato dí Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli. Solidarietà è giunta inoltre dal presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana.