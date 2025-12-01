Cerca
Mattarella chiama Fadlun: solidarietà dopo lo sfregio alla sinagoga

Foto: Ansa 
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, per esprimergli vicinanza e solidarietà dopo il grave gesto intimidatorio compiuto alla sinagoga di Monteverde.

 

 

 

Nella notte, infatti, è stato vandalizzato l'esterno della sinagoga Beth Michael di via di Villa Pamphili, nel quartiere Monteverde vecchio di Roma dove sono apparse varie scritte come "Palestina libera", "Monteverde antisionista e antifascista". Inoltre è stata annerita la targa dedicata a Stefano Gaj Taché, ucciso a 2 anni in un attentato terroristico nella Sinagoga di Roma il 9 ottobre 1982.

