Sondaggio Pagnoncelli, FdI al 28% e boom Lega. Campo largo, doccia fredda per Conte

Un novembre intenso tra politica internazionale e interna: che effetti ha avuto sul consenso ai partiti politici? Lo spiega Nando Pagnoncelli che presenta il suo ultimo sondaggio dalle pagine del Corriere della sera tra elezioni regionali, il caso Garofani, le polemiche su Report. "Per quel che riguarda le intenzioni di voto, nel centrodestra è stabile il consenso per Fratelli d’Italia, al 28% come lo scorso mese, Forza Italia perde pochi decimali ed è stimata all’8,6%, mentre la Lega guadagna quasi un punto (oggi è all’8,9%), forse beneficiando del successo strappato in Veneto grazie soprattutto alla candidatura di Luca Zaia", spiega il sondaggista. Tra le opposizioni cresce il Pd (+ 0,7% per un complessivo 21,6%) ,stabile il Movimento 5 Stelle al 13,5%, Avs è al 6,3%. Insomma, a giovare del risultato elettorale è più Elly Schlein che Giuseppe Conte.

Pagnoncelli fornisce varie analisi di scenario. Il cosiddetto Campo largo "tallonerebbe il centrodestra e se si aggiunge anche Azione — pur riluttante — arriverebbe a superarlo di circa due punti. Questa è forse l’unica novità delle recenti consultazioni, appunto la competitività dell’opposizione unita. Ma va verificata la compattezza effettiva dell’elettorato" che invece il centrodestra è "abituale".

L'apprezzamento al governo scende di due punti, dal 42 al 40, idem quello per la presidente del Consiglio, che passa dal 44 al 42. "Piccoli cali", spiega Pagnoncelli, che potrebbero essere dvouti in parte alla polemica sul Quirinale e alla manovra finanziaria. Tra i leader Elly Schlein ha un incremento di due punti, passando dal 23 al 25 per cento.