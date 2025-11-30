Gasparri: "Avanti su proposta di legge per difesa ebrei e Israele"

Foto: La Presse

"Lo scorso agosto ho presentato un disegno di legge contro l'antisemitismo e, da allora, vengo insultato, effigiato in modo offensivo e sono stati organizzati sit-in e persino fantocci con il mio volto. Intendo portare avanti con determinazione questa proposta, che riprende sostanzialmente la definizione di antisemitismo formulata dall'IHRA, già recepita nel 2020 dal governo Conte. Ho appreso che anche il senatore Delrio ha annunciato un'iniziativa e una proposta di legge sullo stesso tema: sono aperto al confronto con lui e con chiunque voglia rafforzare le sanzioni contro l'antisemitismo e contro chi auspica la distruzione di Israele. Ho visto che è stato già realizzato uno studio contro questa legge, ancor prima che venga discussa in Senato: una cosa assurda". Lo afferma Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia in Senato, intervenendo al convegno sull'antisemitismo dell'Unione Associazioni Italia-Israele. "Nella proposta si afferma che non si può auspicare la distruzione di Israele, ma per alcuni questo significherebbe che 'Gasparri difende Netanyahu'. Non si tratta di difendere un governo, ma un popolo, una storia, un'identità e anche uno Stato, che è cosa diversa dai governi che si alternano nel tempo - prosegue Gasparri -. Ho ricevuto e continuo a ricevere numerose minacce per questa proposta di legge, tanto da aver avuto un rafforzamento delle misure di tutela. Ma vado avanti, perché so di essere dalla parte giusta e nessuna minaccia mi fermerà. Discuteremo la proposta nel libero Senato, in nome della democrazia e della difesa degli ebrei e di Israele".