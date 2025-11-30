Esercito, Rauti: "L'Università di Bologna teme contaminazione culturale con chi ogni giorno difende le istituzioni"

Foto: La Presse

''Stupisce che il movimento antagonista condizioni le scelte del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna che nega all'Esercito italiano l'attivazione di un corso di laurea in Filosofia destinato a giovani ufficiali dell'Accademia Militare di Modena". Lo dichiara la senatrice Isabella Rauti, sottosegretario di Stato alla Difesa con delega alla Formazione del personale civile e militare. "La proposta avanzata dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello, nasce da una visione prospettica tesa ad integrare la preparazione degli ufficiali con nuove prospettive culturali, pensiero critico, un sapere laterale ed umanistico. Rifiutare questa opportunità didattica significa misconoscere il ruolo fondamentale delle Forze Armate in democrazia", sottolinea. "La formazione filosofica dei militari - prosegue Rauti - non rappresenta una 'militarizzazione' dell'Università, ma un investimento intellettuale e culturale delle Forze Armate vocate a tutelare la sicurezza delle Istituzioni e dei cittadini. Una democrazia autentica non ha paura del confronto culturale e non teme 'contaminazioni' con chi la difende ogni giorno. Al contrario, promuove il dialogo, la conoscenza reciproca e la formazione di cittadini in uniforme consapevoli, preparati e profondamente radicati nei principi costituzionali. Negare questo percorso significa creare distanze artificiose tra società civile e Istituzioni militari, indebolendo il tessuto stesso della democrazia". Il sottosegretario richiama inoltre le parole del ministro Crosetto: "Quegli stessi ufficiali che oggi vengono respinti saranno sempre pronti a difendere ogni cittadino italiano, compresi coloro che oggi li rifiutano. Questo è il senso profondo del servizio militare in una Repubblica democratica: servire tutti, senza distinzioni, nella fedeltà alla Costituzione e alle Istituzioni". La dichiarazione arriva alla vigilia del 2° Forum Nazionale della Formazione Interforze -promosso da Rauti - sul tema 'Sistema di conoscenze e competenze abilitanti', in programma il prossimo 3 dicembre a Torino presso il Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito.