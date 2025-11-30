Dossieraggio, Forza Italia: "De Raho sia più prudente nelle affermazioni"

Foto: Nova

"Leggiamo le parole di Cafiero De Raho sulla vicenda Striano. Fossimo in lui saremmo più prudenti nelle affermazioni, perché ci sono clamorose evidenze che saranno certamente oggetto di analisi e di approfondimento in commissione Antimafia. Quindi De Raho dovrebbe essere più umile e affrontare le questioni nella loro oggettiva dimensione e con le responsabilità evidenti che stanno emergendo". Così in una nota congiunta i membri di Forza Italia della commissione Antimafia Mauro D'Attis, vice presidente, Pietro Pittalis, capogruppo, Maurizio Gasparri, Pierantonio Zanettin, Giuseppe Castiglione e Chiara Tenerini.