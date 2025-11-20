Confapi Roma: la Zona Logistica Semplificata dà impulso alla competitività

20 novembre 2025 a

Confapi Roma accoglie con convinto apprezzamento l’istituzione della Zona Logistica Semplificata (ZLS) del Lazio, ufficializzata con la firma del decreto governativo e sostenuta con decisione dalla Regione guidata dal presidente Francesco Rocca. Per l’associazione si tratta di un passaggio che imprime una svolta concreta alla crescita economica del territorio, aprendo una fase nuova per imprese, infrastrutture e investimenti. La ZLS viene definita da Confapi Roma uno strumento capace di incidere realmente sulla competitività, grazie all’accelerazione delle procedure autorizzative, agli incentivi dedicati e alla possibilità di mettere in collegamento diretto poli industriali e insediamenti portuali. Un quadro che, secondo l’associazione, permette finalmente alle imprese – soprattutto alle piccole e medie, cuore produttivo del Lazio – di operare in un contesto più dinamico, moderno e favorevole allo sviluppo.

Il presidente Massimo Tabacchiera sottolinea come il lavoro congiunto tra Regione, enti locali, sistema portuale, associazioni di categoria e istituzioni nazionali abbia consentito di chiudere un dossier atteso da anni. «La ZLS – afferma Tabacchiera – è una misura che dà respiro alle aziende e mette il Lazio nelle condizioni di attrarre investimenti, innovare e generare nuova occupazione qualificata. È il tipo di intervento che serve quando si vuole davvero rafforzare la struttura produttiva e ridare slancio all’economia regionale». Confapi Roma evidenzia inoltre come la ZLS rappresenti uno dei più rilevanti strumenti di politica industriale degli ultimi anni, destinato a incrementare la visibilità e l’attrattività della regione nei confronti di investitori italiani ed esteri. Un ringraziamento particolare viene rivolto alla vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, per la determinazione e la costante collaborazione istituzionale che hanno contribuito a superare ritardi e blocchi, rendendo possibile l’avvio effettivo del progetto.

L’associazione conferma il proprio impegno a supportare la fase operativa della ZLS, con l’obiettivo di trasformare rapidamente le opportunità aperte dal provvedimento in risultati concreti e misurabili per imprese, lavoratori e territori.