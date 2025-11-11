Fico, tutta la verità sul “gozzo” Paprika. Oggi è a Procida ed è lungo dieci metri

Foto: Facebook

Dario Martini 11 novembre 2025

La barca di nome “Paprika” ormeggiata a Procida è di proprietà di Roberto Fico. Quella che l’ex presidente della Camera, oggi candidato governatore del campo largo in Campania, ha chiamato un semplice “gozzo”, in realtà è una barca di quasi dieci metri (9,97 per l’esattezza), uno sciallino costruito 24 anni fa. A rendere noti questi dettagli è il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone che ha pubblicato la visura del registro navale. “Visto che Fico e i suoi non voglio fare chiarezza ai Cittadini sul gozzetto di seconda mano, pubblico io la prova che il gozzo di quasi 10 metri di nome Paprika è di sua proprietà come risulta da pubblico registro”, scrive il senatore.

Fico e la barca “parcheggiata” al circolo dell'Aeronautica per cinquecento euro l'anno

A questo punto, resta da capire se questa barca sia la stessa che Fico ha ormeggiato anche nel “sedime militare” di Nisida, a Napoli, per l’esattezza negli spazi messi a disposizione dal circolo sportivo dilettantistico che fa capo all’Aeronautica militare. Un’occasione unica visto che ha avuto questa opportunità nel 2018, proprio l’anno in cui è diventato presidente della Camera, carica che non ricopre più da fine 2022. Un ormeggio molto conveniente visto che ha un canone annuo di soli circa 500 euro. Su questa questione è stata presentata anche un’interrogazione parlamentare al ministro della Difesa Guido Crosetto dal senatore di FdI Sergio Rastrelli, che Fico ha liquidato come “stupidaggine”.