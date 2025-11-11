Regionali, lo sprint finale dei leader di partito in Campania, Puglia e Veneto

Foto: La Presse

Redazione 11 novembre 2025

I leader politici scendono in campo in vista del rush finale della campagna elettorale per la tornata delle regionali in Puglia, Campania e Veneto di domenica 23 e lunedì 24 novembre. Dopo l'evento al Teatro Team di Bari a sostegno di Luigi Lobuono, candidato civico di Forza Italia in corsa per il centrodestra, i leader del centrodestra si ritroveranno di nuovo sul palco del Palapartenope di Napoli, venerdì 14 novembre, a partire dalle 17.30, a sostegno di Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri di Fratelli d'Italia. E poi in agenda c'è anche un'altra data: martedì 18 novembre a Padova per tirare la volata ad Alberto Stefani. La location scelta per il comizio è il Gran Teatro Geox, già utilizzato lo scorso 15 ottobre per l'apertura della campagna elettorale del deputato e vicesegretario leghista che punta a prendere il testimone dal governatore uscente Luca Zaia. Dalle 18, oltre a Stefani e al 'Doge', saliranno sul palco la premier e presidente di FdI, Giorgia Meloni, i segretari di Lega e FI, Matteo Salvini e Antonio Tajani, e i leader di Noi moderati e Udc, Maurizio Lupi e Antonio De Poli. Lo slogan scelto dalla coalizione per l'evento della prossima settimana 'Non si può fermare il Veneto'.

Per quanto riguarda il centrosinistra, invece, si troveranno insieme sul palco a Napoli a sostegno dell'ex presidente della Camera, Roberto Fico (M5S) la segretaria del Pd, Elly Schlein, il presidente dei Cinquestelle, Giuseppe Conte, e i co-leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. L'evento, in vista delle elezioni regionale del 23 e 24 novembre si terrà giovedì 20. Si lavora sulla location: secondo fonti della coalizione, sarebbe esclusa l'ipotesi di una piazza all'aperto per evitare di esporsi a disagi causati dall'eventuale maltempo. Si starebbe quindi lavorando per organizzare l'evento in una grande struttura al coperto, sulla scia del congresso nazionale dei Giovani Democratici ospitato nella Casa della Musica di via Barbagallo a Fuorigrotta. Potrebbe diventare un caso l'eventuale presenza di Clemente Mastella, che al momento però sembra da escludere. "Se sono invitato sicuramente sì", risponde a LaPresse il sindaco di Benevento, a proposito dell'ipotesi di una iniziativa comune con i leader del campo largo. Quanto alle polemiche per la sua assenza all'iniziativa di Fico nella sua città, Mastella aggiunge: "Non ero a Benevento quando è venuto Fico perché ero fuori con la mia famiglia, ma c'erano tutti i miei e hanno applaudito il suo intervento. Nessun problema politico con Fico, assolutamente".

In Campania, nel frattempo, si accenda la polemica sulla barca dell'ex presidente della Camera. "La destra come coalizione fa una campagna elettorale su un gozzo, dove chiaramente tutto è perfetto e non c'è niente. Rigetto al mittente tutte le accuse infamanti che fanno, illazioni che non stanno né in cielo né in terra", risponde Fico da Salerno alle polemiche sollevate dal centrodestra sul suo gozzo, tema anche di un'interrogazione parlamentare presentata da Sergio Rastrelli, commissario cittadino di FdI a Napoli. "Com'è possibile fare la campagna elettorale su un gozzo? Significa che non hanno argomenti, significa che hanno paura e che stanno cercando in modo molto maldestro e infantile di trovare un modo per delegittimarmi. Ma il modo non c'è, perché le persone stanno con me", dice ancora Fico. Ad incalzarlo, oltre ai parlamentari di Fratelli d'Italia, anche il capogruppo al Senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri: "Fico, il moralista del reddito di cittadinanza, torna alla ribalta: da ex presidente della Camera a candidato del campo largo in Campania. Oggi conferma di avere ancora la barca, ma tace sull'ipotesi dell'ormeggio abusivo a Nisida. Fico risponda: è vero che tempo fa ottenne un posto barca nel porto militare dell'Aeronautica, area interdetta ai civili, a canone agevolato di appena 500 euro l'anno?". Quanto alla Puglia, secondo fonti dem locali non dovrebbe esserci un palco unitario dei leader del campo largo a sostegno dell'europarlamentare dem ed ex sindaco di Bari, Antonio Decaro. Schlein è attesa nella regione amministrata dall'uscente Michele Emiliano all'inizio della prossima settimana, ma non per la chiusura. Mentre in Veneto la leader dem chiuderà la campagna elettorale il 19 novembre a Mestre a sostegno di Giovanni Manildo, ex sindaco di Treviso. Non è ancora chiaro se sul palco veneto con Schlein ci saranno anche Conte, Bonelli e Fratoianni.