Transizione 5.0, piattaforma per le prenotazioni aperta fino al 31 dicembre. Bufala smentita

"Contrariamente a quanto affermato all'Assemblea di Federacciai, la piattaforma per le prenotazioni relative a Transizione 5.0 è tuttora aperta e lo sarà sino al 31 dicembre". E’ quanto riferiscono fonti del ministero delle Imprese e del Made in Italy, ricordando che, come comunicato già il 7 novembre, ''le imprese possono continuare a presentare i propri progetti''. Alla luce ''dell'elevato gradimento dimostrato per il Piano 5.0, il governo - viene precisato - è impegnato a reperire ulteriori risorse, che saranno destinate ad ampliare la platea dei beneficiari secondo l'ordine cronologico di prenotazione''.

"Qui viene a mancare la fiducia tra imprese e istituzioni. Il problema l'hanno generato loro, il problema lo devono risolvere loro", ma il piano di Transizione 5.0 "deve arrivare al 31-12-2025". Si era espresso così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini durante l'Assemblea di Federacciai. Durante un incontro al Mimit, il 30 ottobre, ha spiegato di aver avuto rassicurazione dai tecnici del ministero che "quella misura sarebbe stata aperta fino al 31-12-25". Poi "esce un decreto ministeriale il 7 mattina, dove per scrivere quel decreto ministeriale ci vogliono 5 giorni. Attenzione, qui non si lascia indietro nessuno e lotteremo perché non si lascia indietro nessuno" concludeva. Ma il Mimit ha smentito tutto.