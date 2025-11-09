Pomigliano, Conte chiama Urso: "Quando si tratta del futuro degli operai si mettono da parte le polemiche"

Foto: La Presse

Redazione 09 novembre 2025

"Quando si tratta del futuro degli operai si mettono da parte le polemiche politiche: durante l'incontro con i lavoratori a Pomigliano ho preso un impegno con loro e nelle scorse ore ho chiamato il ministro Urso per discutere delle situazioni dei lavoratori di Stellantis, Jabil e SoftLab. Confido che in breve tempo arriveranno le prime risposte". Lo scrive sui X il presidente M5s Giuseppe Conte, sottolineando che "non è certo con il folle piano di riarmo che si risolveranno le problematiche ormai strutturali delle imprese, in particolare quelle dell'automotive".