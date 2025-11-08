"Dopo Zaia scrivi Zaia": la nuova campagna del "doge". Un viaggio con "leoncino" nelle sette province venete

08 novembre 2025

È partita oggi alle ore 12, nei canali social ufficiali di Luca Zaia la nuova campagna di comunicazione “DOPO ZAIA SCRIVI ZAIA”, realizzata per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre. A guidare il racconto sarà Leoncino, mascotte simbolica e compagno di viaggio che affiancherà Zaia in ogni puntata, conducendolo in un percorso tra le radici e il futuro del Veneto.

“Con questa campagna parlo ai veneti dal cuore – afferma Zaia –. È un viaggio fatto di emozioni, bellezza, identità. Dopo Zaia? Scrivi ancora Zaia: perché questa storia non finisce qui. C’è ancora tanto da fare, da difendere, da costruire insieme, passo dopo passo, provincia dopo provincia”.

Un format inedito, sviluppato anche grazie al supporto dell’intelligenza artificiale, che unisce comunicazione innovativa e promozione del territorio, raccontando con un linguaggio diretto, creativo e autentico l’identità veneta.

La prima delle sette puntate è un tuffo nella città di Venezia, tra scorci, simboli e suggestioni che ne celebrano il fascino e il ruolo centrale nella storia del Veneto. Nei giorni successivi, la campagna proseguirà toccando le altre sei province della regione, componendo un racconto che mette al centro le comunità, i luoghi e le eccellenze venete. La campagna sarà pubblicata ogni due giorni sui canali social di Luca Zaia, con una puntata in ogni provincia.