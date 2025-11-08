Sciopero, Tajani: "Cgil sempre contro, forse Landini vuole essere il leader della sinistra"

Foto: Ansa

"Se mi accodo ai commenti di Meloni e Salvini contro lo sciopero? Io non mi accodo mai a nessuno, dico sempre quello che penso. È uno sciopero politico, che il sindacato unico organizza rompendo l'unità sindacale". Così il vicepremier Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei cronisti sulla reazione del governo allo sciopero generale del prossimo 12 dicembre indetto dalla Cgil contro la Manovra. "Mi pare ci sia invece un isolamento politico della Cgil - aggiunge il leader di Forza Italia - non firma i contratti, organizza gli scioperi di venerdì sempre. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona nella Cgil. Se tutto il mondo sindacale la pensa in maniera diversa, mi pare che la Cgil sia isolata nel mondo del lavoro. Quando la Cisl, la Uil, gli autonomi non aderiscono a questo sciopero e firmano i contratti che portano aumenti salariali ai lavoratori". "La Cgil - conclude - è sempre contro, forse perché Landini ha delle mire politiche e vuole diventare leader della sinistra, è legittimo. Faccia un'analisi politica: la Cgil è isolata nel mondo del lavoro".