La Russa: "Porte aperte per Zaia in esecutivo, ma decide Meloni"

"Non vedo alcun motivo per cui gli alleati della Lega possano frapporre alcun ostacolo a un upgrade di Zaia. Anche al governo, ma questo dipenderebbe da Giorgia Meloni". Intervistato dal Gazzettino di Padova, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, apre a una eventuale 'promozione' con vista sul governo, per il governatore uscente, Luca Zaia. "E' una risorsa per la politica italiana -sottolinea la seconda carica dello Stato- se dipendesse da me, porte aperte. Ma una cosa è il mio pensiero, altra cosa è la sua collocazione, che risponderebbe a esigenze diverse".

Il Veneto alla Lega, dove corre il fedelissimo di Salvini Stefani, comporta la Lombardia a Fdi e forse anche il Friuli Venezia Giulia? "Non lo comporta obbligatoriamente, ma neanche il contrario -risponde-. Il fatto che FdI sia il primo partito in Veneto non gli ha garantito la presidenza, ma è strano che un partito al 30 per cento guidi solo due regioni, Abruzzo e Marche. Non c'e automatismo dunque, ma nemmeno il contrario: in Veneto c'è un uomo di partito della Lega, in Fvg e Lombardia idem, in Piemonte governa Forza Italia. E Fdi?".