Appendino (M5S) contro la sinistra: "Sbagliato non occuparsi di sicurezza"

Foto: Ansa

Angela Bruni 07 novembre 2025 a

"Da troppo tempo la sinistra ha paura di occuparsi di sicurezza, come se parlarne fosse di destra. È stato un errore enorme, che ha contribuito città insicure, periferie abbandonate e cittadini esasperati. L'ho vissuto sulla mia pelle a Torino". Chiara Appendino, ex sindaco del capoluogo piemontese e ora deputato, non le manda a dire ai compagni di coalizione. E, in una lettera aperta al quotidiano Libero, ricorda che a Torino ha "ereditato una città campi rom in cui venivano incendiati rifiuti ogni notte e con la più grande occupazione abusiva d'Europa - l'ex Villaggio Olimpico - trasformata in un ghetto invivibile per chi ci abitava e per l'intero quartiere". "Su queste come su altre situazioni la sinistra aveva preferito chiudere gli occhi. Io no", sottolinea Appendino. "Non è stato facile, tutt'altro. E lo dice una persona che vive sotto scorta per le minacce di morte ricevute dopo aver sgomberato un covo in cui anarchici fabbricavano bombe". "Ma per garantire davvero sicurezza ai cittadini - afferma Appendino - servono responsabilità e pragmatismo che non hanno dimostrato sinistra e destra".