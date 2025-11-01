Aggredito il capogruppo della Lega Sibilla: "Non mi farò intimidire"

Foto: Il Tempo

Il capogruppo della Lega nel Quartiere 1 di Firenze, Salvatore Sibilla, è stato aggredito oggi alle 11.30 da uno straniero. Mentre si trovava all’interno della propria auto, un uomo, dopo averlo riconosciuto, si sarebbe avvicinato al veicolo, aggredendolo fisicamente. "Sibilla, nel tentativo di allontanarlo, è sceso dalla vettura accorgendosi solo in un secondo momento di avere il sopracciglio spaccato a causa del colpo ricevuto e si è così recato Pronto Soccorso per gli accertamenti e le cure del caso", denuncia la Lega per Salvini Premier. All'esponente politico è giunta la solidarietà dalla segreteria provinciale del Carroccio, che parla di “atto grave e inaccettabile in una città libera e democratica come Firenze”.

Sibilla è capogruppo della Lega nel Quartiere 1 - Centro Storico ed è stato candidato alle elezioni regionali in Toscana. “In questi anni da Consigliere - dichiara - ho avuto modo di segnalare realtà abusive, attraverso atti e denunce, temo che questa aggressione nasca da quegli ambienti che spesso denuncio”. “La vicenda mi ha, ovviamente, particolarmente scosso", evidenzia il rappresentante della Lega. "In più si aggiunga il fatto che l’aggressore, nel lanciare invettive, faceva specifico riferimento alla mia attività di Consigliere del Centro Storico”. "Non mi lascerò intimidire da chi pensa di poter usare la violenza per mettere a tacere chi combatte per la legalità e il rispetto delle regole", sottolinea Sibilla. "Presenterò tutte le denunce necessarie, con la massima fiducia negli organi preposti affinché venga fatta piena luce sull’accaduto".

La Segreteria Provinciale della Lega di Firenze esprime la propria vicinanza e solidarietà, condannando con forza quanto accaduto. “Desidero manifestare la massima solidarietà a Salvatore Sibilla, vittima di un’aggressione vile e inaccettabile - dichiara il Segretario provinciale Federico Bussolin - Sibilla è una persona che mette la faccia in ciò che dice e ciò che fa, portando avanti con coraggio battaglie di legalità e trasparenza. Confido in una solidarietà trasversale da parte di tutte le forze politiche, perché questo non è purtroppo un caso isolato. In una città libera e democratica come Firenze, la violenza non è accettata e non sarà mai accettabile". La Lega di Firenze ribadisce infine la necessità di tutelare chi rappresenta le istituzioni e di garantire la sicurezza di chi, come lo stesso Sibilla, svolge con impegno e coraggio la propria attività politica sul territorio.