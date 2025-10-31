Renzi bacchetta Schlein: "Non si appiattisca troppo alle posizioni dell'Anm, così perdiamo i garantisti"

Foto: Ansa

Tommaso Manni 31 ottobre 2025

Matteo Renzi, intervistato dal Corriere della Sera, detta la linea alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. L'appello è a non farsi condizionare troppo da alcuni togati. Il messaggio, dunque, è quello di: "non appiattirsi sull’Associazione nazionale magistrati". Detta, quindi, l'agenda ai democratici. Devono, a suo parere, far capire che "il referendum sulla separazione delle carriere (o meglio: sul raddoppio del Csm) è un’arma di distrazione di massa per non parlare di stipendi, costo della vita, pensioni. Qui cresce la pressione fiscale per sessanta milioni di italiani e noi restiamo dietro ai 28 che devono separare le funzioni?". Qualora venisse meno tale opus operandi, secondo l'ex premier, sarebbe a rischio l'elettorato moderato, quello che non cade alle provocazioni degli estremisti. "Attenzione - esorta - a non perdere il voto riformista. Chi è riformista è sempre garantista, per definizione".