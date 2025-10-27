Pisa, choc per il deputato Ziello (Lega): spari contro casa. “Non mi faccio intimidire”

Foto: Ansa

Colpi di arma da fuoco e manomissione dei cavi elettrici alla casa dell'onorevole pisano della Lega Edoardo Ziello. L'episodio, denunciato dallo stesso deputato sui social, ha lasciato la famiglia senza elettricità per diverse ore. I tecnici sono intervenuti rapidamente per ripristinare l'impianto, mentre la polizia giudiziaria ha avviato le indagini. Ziello ha parlato di "gesto sconsiderato di un folle" e ha assicurato che non si farà intimidire. "Qualcuno ha deciso che la mia famiglia non dovesse più avere l'elettricità a casa attraverso la manomissione dei cavi della fornitura energetica con l'impiego di uno o più colpi di arma da fuoco, secondo quanto mi è stato riferito dai tecnici che hanno prontamente ripristinato l'infrastruttura dopo diverse ore di sospensione", scrive Ziello in un post su Facebook. "Mi dispiace che le autorità di polizia giudiziaria debbano impiegare del tempo per ciò che è successo ai miei danni perché ci sono ben altre priorità e mi auguro che si tratti di una pura casualità compiuta dal gesto sconsiderato di un folle, ma se qualcuno pensa di potermi fermare per le mie idee politiche ha capito proprio male. Sempre avanti!", conclude il parlamentare.

"Esprimo a nome mio e di tutta la Lega Toscana totale solidarietà al deputato Edoardo Ziello e alla sua famiglia, vittime di un atto di intimidazione di una gravità inaudita. Un attacco al domicilio familiare, luogo sacro per eccellenza, e per di più contro l'abitazione dei suoi genitori, è un tentativo spregevole di colpire un rappresentante democraticamente eletto per il suo impegno politico e le sue idee". Quanto dichiara l'europarlamentare toscana della Lega Susanna Ceccardi, in seguito al grave episodio degli spari contro l'abitazione dei genitori del deputato pisano della Lega. "Confidiamo pienamente nel lavoro delle Forze dell'Ordine e della Magistratura - aggiunge Ceccardi - affinché i responsabili di questo gesto vile e inaccettabile, che colpisce in modo diretto le istituzioni, vengano individuati e assicurati al più presto alla giustizia. La Toscana e Pisa sono terre di libertà, e non permetteremo mai che la violenza o l'intimidazione mettano a tacere il dibattito democratico e l'azione politica dei nostri rappresentanti".