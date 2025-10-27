Catanzaro, moschea nell'università. La denuncia della Lega: "E' sottomissione"

Foto: LaPresse

Giulia Sorrentino 27 ottobre 2025 a

a

a

"Siamo davanti all’ennesimo caso di intromissione dell’islam nei luoghi della formazione? Sembrerebbe proprio di sì visto che lunedì 27 ottobre alle 15, presso l'università della Magna Grecia di Catanzaro si terrà la cerimonia di inaugurazione di una moschea”. A commentare indignato il caso è Rossano Sasso della Lega, capogruppo Commissione Cultura, Scienza, Università e Istruzione della Camera dei Deputati: “È il primo eclatante caso in Italia ed è un pericoloso, ulteriore passo verso l'islamizzazione della nostra società. C'è chi giustifica l'evento adducendo motivazioni di opportunità: in questo modo si attirerebbero ulteriori studenti di fede musulmana e quindi anziché migliorare l'offerta formativa, offrire maggiori servizi agli studenti italiani, all'universitá di Catanzaro che evidentemente non ha problemi di sovraffollamento delle aule destinano metri quadri al sermone del venerdì dell'Imam e alle sue cinque preghiere quotidiane, perché questo è quanto prevede l'accordo”.

Gli infiltrati, come è cambiata la strategia della fratellanza musulmana

Poi l’annuncio dell’interrogazione parlamentare: “Ma davvero siamo disposti a cedere la nostra identità anche in un ambiente sacro come un ateneo, simbolo della libertà, dello sviluppo, della ricerca, per dare spazio a una religione che contrasta con i nostri principi? Depositerò a nome della Lega immediatamente una interrogazione parlamentare al Ministro Bernini. Questa, ancora una volta non è integrazione, è sottomissione”.