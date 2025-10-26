Bagno di folla per Salvini a Napoli

26 ottobre 2025

"Spero che in tanti votino. Anche perché a sinistra sono divisi". Così il vicepremier Matteo Salvini, segretario della Lega, a Napoli, a margine della presentazione della lista della Lega per le prossime elezioni regionali della Campania. "Che Fico, De Luca, la Schlein, Manfredi, Conte dicano ognuno una cosa diversa, mi sembra evidente. Come potranno governare una Regione se non vanno d'accordo neanche tra di loro?", aggiunge. Il centrodestra, secondo il leader del Carroccio, invece sarebbe coeso: Continue frizioni con il vicepremier Antonio Tajani? "Ci amiamo". Soddisfazione, intanto, per la grande accoglienza che il capoluogo partenopeo ha riservato al vicepremier e alla dirigenza nazionale del suo partito.