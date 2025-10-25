Campania: domani candidati con Salvini. Zinzi, Lega sorprenderà

Foto: Ansa

Luigi Scoppamelli 25 ottobre 2025

"Abbiamo presentato tutte le liste della Lega a sostegno di Edmondo Cirielli presidente della Campania e domani mattina al teatro Sannazaro di Napoli alle 11, ci ritroveremo tutti insieme con il segretario Matteo Salvini per far partire ufficialmente questa campagna elettorale che è gia' entrata nel vivo. Il nostro partito si presenta in tutte le circoscrizioni della Campania con donne e uomini espressione dei

territori, molti dei quali già amministratori locali o consiglieri uscenti a dimostrazione del fatto che la linea scelta è quella di premiare l'impegno e la competenza". Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.

"Ci sono tanti giovani, tanti esponenti della societa' civile già impegnati in diversi ambiti cruciali per il futuro della regione, e poi figure che hanno deciso di condividere il nostro percorso perchè hanno trovato nella Lega idee, persone e proposte vere e concrete. Sicuramente, il tema della sanità. le questioni legate al mondo giovanile, l'impegno nella lotta alla criminalità organizzata e a ogni forma di illegalità diffusa sul territorio saranno al centro della nostra azione politica, cosi' come il lavoro che vogliamo portare avanti in sinergia con le buone politiche del governo in tema di infrastrutture, scuola e lavoro per dare un forte slancio alla Campania rimasta indietro per colpa del malgoverno della sinistra. I cittadini sanno bene chi ha fallito, relegandoli in fondo a ogni classifica. E' finito il tempo dell'assistenzialismo, delle logiche di spartizione di poltrone, del potere per il potere", aggiunge Zinzi.

"I cittadini, gli imprenditori e le associazioni ci chiedono le migliori condizioni per poter lavorare, mettendo in campo tutte le loro energie e potenzialità, e competere sul piano nazionale e internazionale com'e' giusto che sia. Sono sicuro che la Lega sarà una grande sorpresa e che il centrodestra vincerà'".