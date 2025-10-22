Elezioni Toscana, Vannacci (Lega) non fa drammi: "Nessuna Caporetto, o si vince o si impara"

22 ottobre 2025

"Caporetto? Non facciamo parallelismi tra un'attività bellica e delle elezioni, sono due cose totalmente diverse. Fortunatamente durante le elezioni non c'è nessuno che ti vuole uccidere e quindi sono due paragoni che non stanno in piedi. In Toscana la Lega non ha certo avuto risultati positivi, ma io dico sempre fondamentalmente non si perde mai, o si vince o si impara e quindi probabilmente in questo caso ci saranno delle lezioni da imparare per ripresentarci più forti alla prossima occasione, ma soprattutto per far tesoro delle cose che non hanno funzionato in vista delle prossime tornate elettorali. Un mio passo indietro?Qualcuno, lo pensi pure, probabilmente non è quello il problema. Probabilmente il Vannacci che ha portato 560.000 voti alla Lega non più tardi di un anno fa non era presente sulla lista in Toscana, quindi non poteva esercitare la stessa capacità di attrazione che aveva avuto durante le Europee e questo potrebbe essere uno dei parametri sui quali bisognerà fare i conti in futuro". Questo quanto ha dichiarato l'europarlamentare della Lega Roberto Vannacci durante un'intervista a margine della sessione plenaria al Parlamento europeo di Strasburgo.