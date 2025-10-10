Calabria, la Lega doppia Avs a casa di Mimmo Lucano: il dato che smaschera il bluff Riace

Foto: Ansa/Ansa

Luigi Di Capua 10 ottobre 2025

A Riace, la terra di Mimmo Lucano, nelle recenti elezioni regionali calabresi il presidente confermato Occhiuto ha preso il 70,07 per cento dei voti. Un plebiscito nel Comune dei Bronzi e del modello Riace, quello dell'accoglienza come atto politico, a opera proprio di Mimmo Lucano. La seconda lista più votata, dopo Forza Italia (che ha preso il 28.49%), è la Lega di Matteo Salvini. Un dato clamoroso per un partito che è stato a lungo una forza politica territoriale legata alle istanze del Nord. Il Carroccio ha preso il 18,69% di preferenze, quasi il doppio rispetto al partito che ha portato Lucano all'Europarlamento e che ha preso solo il 10,09%.

Disastro in Calabria per Avs: è fuori dal Consiglio. A Riace il modello Lucano è una bufala

Insomma, il modello Riace dei migranti non piace ai cittadini di Riace. Né Avs alla Calabria con il partito di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli che sull'onda del disastro del candidato del campo largo Pd-M5s Pasquale Tridico non entra neanche in consiglio regionale...