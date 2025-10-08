Di Cesare, flop in Calabria della prof che elogiava l'ex br Balzerani

Foto: La Presse

Edoardo Sirignano 08 ottobre 2025 a

Avrebbe dovuto fare il botto di voti, primeggiare su tutti nel campo largo e, invece, la discesa in campo della filosofa Donatella Di Cesare, alle regionali in Calabria, si è rivelata un vero e proprio fallimento. I pochi consensi ottenuti non le permettono neanche di sognare i banchi dell'Aula. Non sono state sufficienti, dunque, le numerose apparizioni televisive, in cui sparava a zero su Meloni, a consentirle l'elezione sperata. Anche in questo caso, come dimostrano i numeri, la feroce propaganda Pro Pal stanca, e non poco, i nostri concittadini.

Alla prof di Sapienza, infatti, non basta neanche la posizione da capolista, offertale dal duo Fratoianni-Bonelli, per consentirle di ottenere una casella nella nuova minoranza al governatore Occhiuto. Anzi, i numeri, come dimostra il sito del ministero Eligendo, sono sinonimo di debacle. Nella circoscrizione Nord prende solo 499 voti (superata nella sua lista da Maria Pia Funaro, Francesco Giacomo Pignataro, Walter Nocito, Giuseppe Campana, Michele Cosentino e Annunziata Turano), mentre in quella Sud incassa 1.115 preferenze (facendosi battere dai compagni Michele Tripodi, Salvatore Fuda e Demetrio Delfino).

Qualcuno, dunque, si è chiesto: è questa la conseguenza dell'uscita choc dello scorso anno, quando in un post elogiava l'ex brigatista Balzerani?