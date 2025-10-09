Tregua a Gaza, l'impegno di Crosetto: "Forze armate italiane pronte a mantenere la pace"

Foto: LaPresse

Tregua a Gaza, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, assicura che l'Italia e le sue forze armate sono pronte a impegnarsi per mantenere la pace in Medio Oriente. 'Per quanto riguarda il futuro, e cioè la concreta realizzazione del piano di pace Usa per Gaza, ovviamente l'Italia e, in particolare, le Forze Armate sono e saranno pronte a fare la loro parte, come hanno sempre fatto e come hanno dimostrato, in tutte le missioni internazionali cui partecipano, di saper fare. L'Italia c'è e ci sarà sempre, quando si tratta di aiutare e sostenere i processi di pace''. Così su X il ministro della Difesa Guido Crosetto.

"Oggi è una giornata storica. La notizia dell'accordo raggiunto in Egitto, tra tutte le parti in causa, segna il decollo, che tutti dobbiamo sperare sia definitivo, del piano di pace del presidente Trump. È una notizia di portata eccezionale che, non a caso, sta provocando reazioni positive ovunque nel Mondo. Le famiglie degli ostaggi israeliani, che da due anni attendono il ritorno dei loro cari, la popolazione civile di Gaza, martoriata, ferita, affamata, e l'intera comunità internazionale che, giustamente, può ora tirare un sospiro di sollievo". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "Ora servono i due passi fondamentali perché tutto prenda forma: la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas e il ritiro dell'esercito israeliano da Gaza. Superati questi scogli - ostacoli che, fino a ieri, apparivano insormontabili - spero, ma soprattutto credo, che il processo di pace andrà avanti", aggiunge Crosetto.