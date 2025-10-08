Regionali, patto Meloni-Salvini: "Lombardia a chi ha più voti"

Foto: LaPresse

08 ottobre 2025 a

a

a

Elezioni regionali, centrodestra alle grandi manovre. "Il candidato presidente in Lombardia non è legato al Veneto. Sarà annunciato al momento opportuno, riconoscendo il diritto di individuare il candidato presidente, da scegliere con la coalizione, al partito con il più recente maggior peso elettorale in Lombardia precedente le elezioni". Così Matteo Salvini a nome della Lega.

Disastro in Calabria per Avs: è fuori dal Consiglio. A Riace il modello Lucano è una bufala

Trovato l'accordo nel centrodestra su Edmondo Cirielli in Campania, Luigi Lobuono in Puglia e Alberto Stefani in Veneto, i leader della maggioranza riunitosi oggi a palazzo Chigi avrebbero discusso anche della partita in Lombardia. Al termine del vertice sarebbero rimasti a parlare tra loro in separata sede, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Nessuna conferma sul faccia a faccia ma secondo alcune autorevoli fonti parlamentari della maggioranza, sul tavolo del 'bilaterale' ci sarebbero state anche gli equilibri per il dopo voto in Veneto.