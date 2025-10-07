Salis, il giallo della scheda non funzionante e scoppia la bufera su Metsola

Foto: La Presse

Edoardo Sirignano 07 ottobre 2025 a

a

a

Spunta il giallo sul voto della Salis. Un eurodeputato del Ppe, Markus Faber, segnala un malfunzionamento della propria scheda e chiede di rivotare. Chi di dovere, però, non glielo permette e, dunque, passa la mozione per salvare l’esponente di Alleanza Verdi e Sinistra. Scoppia, quindi, una polemica con la presidente del Parlamento, che avrebbe potuto cambiare quanto accaduto, considerando che la paladina della sinistra è stata salvata per un solo parere favorevole. Ecco perché è bufera su Roberto Metsola che, non consentendo di ripetere le operazioni, come richiesto da più di qualche esponente della maggioranza che la sostiene, favorisce un determinato verdetto. Se avesse permesso al popolare di cambiare lo strumento utilizzato per esprimersi, ora staremo parlando di tutt'altro e probabilmente i compagni già avrebbero iniziato una litania per salvare la soldatessa Ilaria. Detto ciò, questa storia dimostra come basti un guasto tecnico, a volte, per fare quanto non riesce alla politica.