Ilaria Salis festeggia l'immunità: “Vittoria contro il fascismo”. E rilancia sulla compagna Maja T.

Foto: Lapresse

Dario Martini 07 ottobre 2025 a

a

a

Ilaria Salis esulta: "È la vittoria contro il fascismo". Dopo essersi salvata per un solo voto a suo favore, l'eurodeputata di Avs sorride soddisfatta e rilancia: "Ora serve giustizia anche Maja T. che va liberata". Si tratta dell'attività tedesca alla sbarra in Ungheria perché accusata di quattro aggressioni a militanti di estrema destra. Salis rilascia solo una breve dichiarazione fuori dall'emiciclo del parlamento europeo di Straburgo dove i partiti di sinistra hanno votato compatti a suo favore, mentre nel fronte di centrodestra ci sono stati franchi tiratori e molti eurodeputati che hanno preferito non votare. I sospetti sono puntati sul Partito Popolare e su più di 50 parlamentari che hanno fatto mancare il proprio sostegno alla richiesta di revoca a Salis, che ha festeggiato anche con un post sui social: "Siamo tutti antifasciste!".