Cirielli blindato da Fdi e Lega per guidare il centrodestra in Campania: "Puntiamo a vincere"

Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli è il candidato proposto da Forza Italia per la guida della Campania. «Ha l'esperienza e la necessaria capacità - ribadisce una nota della via della Scrofa - per affrontare la sfida», ovvero per lanciare, a quelle latitudini, lo stesso «buongoverno che Meloni sta dando alla nazione insieme agli alleati del centrodestra». Una decisione che convince anche la Lega: «Bene la scelta di Cirielli», commenta in un comunicato il Carroccio. Più prudente, invece, Forza Italia che, pur apprezzando la soluzione proposta dai simpatizzanti della premier, preferisce attendere il tavolo nazionale di coalizione.

"Io punto a vincere", ribadisce, intanto, il candidato in pectore della coalizione di governo . "Mi sono reso conto - evidenzia - che c'è una grandissima voglia di cambiare, di mandare a casa chi ha sfasciato la Campania, De Luca, e chi fino all'altro ieri lo criticava, Fico. Credo che questa sia una regione che ha avuto un grande passato, che ha grandi potenzialità economiche in tutti i settori. Penso che abbiamo tutte le carte in regola per creare grandi opportunità e serve dare un po' di fiducia e speranza ai cittadini".