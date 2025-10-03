I sondaggi premiano Meloni e i suoi vice. Nel centrosinistra cresce solo Conte

Tommaso Manni 03 ottobre 2025 a

È salito nell'ultimo anno il gradimento della premier Giorgia Meloni tra i leader politici, così come quello dei suoi vice Antonio Tajani e Matteo Salvini. Nel centrosinistra, invece, a crescere è il numero uno dei pentastellati Giuseppe Conte. La presidente del Consiglio, negli ultimi dodici mesi, è passata dal 43,6% dell'ottobre 2024 al 45,6% di oggi (+2,2%). È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 2 e il 3 ottobre. Il ministro degli Esteri sale al 39% (+2,0), mentre Conte raggiunge il 31,6% (+2,0). In calo la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein che scende al 29,1% (-2,0). Rispetto a un anno fa è in crescita anche il segretario del Carroccio, che raggiunge il 27% (+1,0%). Seguono Carlo Calenda al 20,7% (+0,9), Angelo Bonelli al 16,0 (-0,5%), Nicola Fratoianni al 15,5% (-0,9), Riccardo Magi al 14,4% e Matteo Renzi al 13,6% (-0,4%).