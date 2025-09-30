Marche, Acquaroli si impone su Ricci. Bis da governatore, exploit di Fratelli d'Italia

Foto: Lapresse

Alessio Buzzelli 30 settembre 2025

Francesco Acquaroli è di nuovo presidente della Regione Marche. Il centrodestra si aggiudica così un’elezione dall’alto valore polittico, elettorale e pure simbolico: quella che il centrosinistra aveva fino a ieri definito «una grande sfida» si è tramutata, alla fine dei conti, una «grande sconfitta». Il risultato, d’altra parte, è stato piuttosto chiaro: oltre il 52% dei consensi per Acquaroli, con Matteo Ricci che non è arrivato al 45%. Una sconfitta per il centrosinistra, si diceva, ma soprattutto per il "Campo Largo"; per la precisione è la decima elezione regionale (su tredici) che il Pd e il Movimento 5 Stelle perdono correndo insieme, molto probabilmente un record. L’affluenza è stata di pochissimo superiore al 50%, circa dieci punti in meno rispetto alla tornata precedente, quella del 2020, quando però era avvenuta in contemporanea con un referendum e altre votazioni in diversi comuni. E così quello che la stessa sinistra aveva considerato, col senno di poi in modo un po’ infelice, «il nostro Ohio» - alludendo all’importanza strategica che le Marche avrebbero dovuto ricoprire si è rivelato semplicemente come la conferma di un Governatore, Acquaroli, che evidentemente ha lavorato abbastanza bene da meritarsi una riconferma.

La differente impostazione della campagna elettorale ha poi giocato un ruolo piuttosto importante per quello che sarebbe stato poi il risultato finale: gli elettori marchigiani con ogni evidenza non si sono sentiti coinvolti dai temi "internazionali", con l’appoggio alla Palestina in testa, sui quali Ricci ha impostato la sua campagna. Premiando invece il centrodestra, che ha parlato di questioni per così dire assai più politiche, dunque pragmatiche, che hanno riguardato da vicino territorio e cittadini. Andando nel dettaglio dei risultati, ciò che emerge dai numeri è che i benefici in termine di voti attesi dal campo largo attraverso l’unione di Pd e M5S semplicemente non si sono verificati: l’unione dei due partiti, infatti, non ha spostato in modo significativo le preferenze degli elettori, come nel centrosinistra si aspettavano. Il dividendo per il partito di Meloni, invece, c’è stato eccome - frutto anche dell’impegno che la Premier ha profuso per questa tornata - ed è evidente confrontando i risultati di ieri con quelli del 2020: nelle Marche FdI è passato dal 18% della scorsa elezione al 28% di ieri, Forza Italia dal 5,8% all’8,4% e la Lega dal 22% a poco più del 7%.

«Sono orgoglioso di essere amico della presidente Meloni - ha detto Acquaroli dopo la vittoria -. È una persona che conosco da una vita, abbiamo lavorato insieme per tanti anni. Il lavoro del governo nelle Marche è stato importante, ma abbiamo lavorato bene anche sul territorio». Aggiungendo poi: «Siamo determinati a far sì che la nostra regione torni, come merita, tra le più sviluppate d'Italia e d'Europa» perché «abbiamo una grande tradizione manifatturiera e vogliamo dare le risposte necessarie affinché questa tradizione possa continuare». Ieri dunque ha festeggiato, e a ragione, il centrodestra tutto, Galeazzo Bignami «Il buon governo di Fratelli d'Italia e del centrodestra è stato premiato. Avanti così, Francesco. Siamo al tuo fianco» unito e compatto come avrebbe voluto essere l’avversario senza riuscirci. Tra i primi a congratularsi con il "nuovo" Governatore c’è stata la Premier Giorgia Meloni: «Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la stessa passione e determinazione. Complimenti Francesco e buon lavoro», ha scritto sul suo profilo X Meloni. Il vicepremier Matteo Salvini, sempre su X, ha invece pubblicato una "card" con scritto «Francesco Acquaroli confermato governatore!» accompagnato dal commento «Agli insulti e alle polemiche della sinistra, i Marchigiani hanno dato una risposta chiara: grazie». Complimenti per il lavoro svolto dal centrodestra sono arrivati anche dall’altro vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani: «I cittadini premiano il buongoverno del centrodestra. Buon lavoro al rieletto Presidente Acquaroli», ha scritto su X. «Forza italia - ha aggiunto - con un ottimo risultato sarà ancora protagonista nella Regione Marche».