Elezioni regionali Marche, exit poll e risultati: Acquaroli avanti su Ricci
Marche, Francesco Acquaroli avanti su Matteo Ricci per gli Istant poll. Il primo è stato da Swg al 48,5-52,5%, al 48-42 per Opino Rai. Il secondo è dato 45,5-49,5%- e al 46-50. YouTrend li dà in parità assoluta. Si è votato fino ieri e fino alle 15 di oggi nei 1.572 seggi elettorali delle Marche, di cui 14 ospedalieri. In totale, sono 1milione e 325.689 gli elettori marchigiani chiamati alle urne per eleggere l'undicesimo presidente della Regione Marche e i 30 consiglieri della dodicesima legislatura. Alla chiusura dei seggi lo spoglio delle schede potrà essere seguito in diretta attraverso le pagine dedicate alle Elezioni regionali 2025. Tutte le informazioni sono disponibili nel portale www.elezioni.marche.it, che raccoglie normativa, istruzioni pratiche e lo storico dei dati elettorali. All'interno di questo spazio è presente anche la sezione dati.elezioni.marche.it, che aggiorna in tempo reale sia i dati progressivi sull'affluenza sia i risultati dello scrutinio, con la possibilità di consultare percentuali e preferenze a livello regionale, circoscrizionale, comunale e di sezione.