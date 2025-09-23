Sondaggio Mentana, il dato che gela Schlein prima delle regionali

Foto: Ansa

Gabriele Laganà 23 settembre 2025 a

a

a

Fratelli d’Italia ben oltre il 30 per cento, in leggerissimo calo ma sempre saldamente primo partito del nostro Paese, distanziando il Partito Democratico di oltre 8 punti percentuali che vede ridursi il divario con il Movimento 5 stelle. È questo il quadro politico che emerge dal nuovo sondaggio Swg per il TgLa7 trasmesso nella serata di ieri, lunedì 22 settembre 2025. Dati importanti che arrivano pochi giorni prima del voto per le Regionali nelle Marche, in Valle d’Aosta e in Calabria.

Fratelli d'Italia, come dicevamo, registra un lievissimo calo dello 0,2%, attestandosi al 30,2%. Numeri che indicano come il partito di Giorgia Meloni sia molto forte incontrando il gradimento di una fetta consistente di elettori. Molto lontano il Pd che si trova a otto punti distanza. Nella rilevazione i dem sono stabili al 21,9%. Segue il Movimento 5 Stelle al 13,5%, in crescita dello 0,2%.

Nel Pd è tutti contro Schlein. Gentiloni suona la carica: “Non c'è alternativa al governo Meloni”

Bene anche la Lega che si è lasciata alle spalle la manifestazione di Pontida: il partito guidato da Matteo Salvini guadagna lo 0,3% e si posiziona al 9%. Una crescita che consolida il sorpasso sugli alleati di Forza Italia. Gli azzurri sono dati in leggero calo (-0,1%) e si attestano all'8%. Segue Alleanza Verdi-Sinistra, terza forza dell'opposizione, che raccoglie il 6,7%, in leggero aumento rispetto alla settimana precedente (+0,1%).

Italia ostaggio degli spaccaPAL: occupazioni, guerriglia urbana e scontri

Quanto ai partiti più piccoli, il quadro è sostanzialmente negativo. Italia Viva di Matteo Renzi cala dello 0,2 e si ferma al 2,2% mentre +Europa di Riccardo Magi segna un -0,1% e si attesta al 2%. Fuori dai due poli c’è Azione di Carlo Calenda che è al 3,3% (-0,1%), comunque sopra la soglia di sbarramento. Altre liste segnano +0,1%. Cala del 2% la percentuale di chi non si esprime (da 31 a 29%).