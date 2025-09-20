Salvini a sorpresa a Pontida pungola gli alleati. Vannacci: "Noi eredi di Kirk"

20 settembre 2025 a

Matteo Salvini si presenta a sorpresa a Pontida. Dopo alcuni controlli medici per un problema di calcoli renali che l'hanno costretto a cancellare gli impegni pubblici della mattinata, il vicepremier e segretario leghista arriva sul pratone. "Quando oggi gli amici del pronto soccorso di Chiari mi hanno dimesso, mi hanno detto: 'Ministro, si deve riposare'. Il mio riposo siete voi", dice dal palchetto allestito sotto il tendone per l'evento organizzato dalla giovanile del partito, alla vigilia del raduno al via domani alle 10. Salvini, dopo un omaggio ad Umberto Bossi che ieri è andato a salutare per gli auguri di compleanno, non le manda a dire: "Una cosa unisce la Lega di oggi a quella di trent'anni fa: ce l'hanno con noi ed 'è colpa della Lega' giornali, baroni universitari, collettivi di studenti, i sindacati, gli amici potenti a Roma e a Bruxelles. Ci vedevano trent'anni fa come un corpo estraneo da cancellare, ci vedono come un imprevisto oggi da cancellare. Non ci cancelleranno mai. La Lega è la Lega. Se serve soli contro tutti, ma la Lega è la Lega". E poi ecco un chiaro messaggio agli alleati in vista delle prossime elezioni regionali, con il centrodestra alle prese con il nodo Veneto. Perché il segretario del partito di via Bellerio, salito sul palco dopo Alberto Stefani, numero uno della Liga Veneta, ribadisce il suo endorsement come successore di Luca Zaia: "Ha parlato prima di me un ragazzo di 32 anni che spero l'anno prossimo venga con la maglietta del Leone di San Marco a Pontida da governatore del Veneto. Non imponiamo niente a nessuno, sarebbe il governatore più giovane d'Italia. La sinistra parla dei giovani, noi sui giovani puntiamo". Ma a Pontida è anche il giorno di Roberto Vannacci, iscritto al partito dall'aprile scorso ed entrato poco dopo nella squadra dei vicesegretari. "C'è solo un generale", è l'accoglienza da rockstar che gli riservano i giovani del Carroccio. Vannacci indossa la maglietta di colore blu scuro con la scritta 'Freedom' e l'immagine di Charlie Kirk'. "Senza paura" è, d'altronde, lo slogan scelto dal Carroccio per Pontida 2025, dopo l'omicidio dei giorni scorsi nello Utah dell'attivista vicino a Donald Trump. Domani sono attesi, tra gli altri, Santiago Abascal di Vox, Jordan Bardella del Rassemblement National e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair. "Dobbiamo essere gli eredi di Kirk, dobbiamo fare quello che lui faceva, dobbiamo portare in giro ovunque i nostri principi e le nostre idee. Le idee e i libri non sono sbagliati, non li si combatte né con la censura né con i tribunali né tantomeno a fucilate. Noi qua siamo tutti come Charlie Kirk", scandisce il generale. Che respinge al mittente le critiche sul rischio di una 'vannaccizzazione' del partito e ai cronisti, che lo incalzano al suo arrivo, risponde: "Io sono venuto qua a portare me stesso. Nella Lega chiunque porta il meglio di sé. Io 'vannaccizzo', Fontana 'fontanizza', Romeo 'romeizza' e faremo la Lega grande". E poi aggiunge: "A me non hanno mai detto nulla, io normalmente quando ho un problema con una persona, mi rivolgo a quella persona, non mi rivolgo alla stampa. Per me problemi non ce sono, sono polemiche montate ad arte". Intanto, i giovani leghisti, dopo l'affondo contro Antonio Tajani del raduno dell'anno scorso, scandiscono cori come "Roma ladrona, la Lega non perdona", "Padania libera", "Vannacci moderato, noi no", "Unica soluzione remigrazione". E poi un militante al megafono attacca i giovani di Forza Italia e Carlo Calenda: "Diciamolo a Calenda e a quei quattro sfigati incamiciati in spiaggia che hanno voluto applaudire" a San Benedetto del Tronto "quello che diceva Calenda: devono decidere se stare con noi o contro di noi. Calenda, Calenda vaffanculo". E a stretto giro arriva la replica del leader di Azione su X: "Quando i buoi padani muggiscono dal prato di Pontida 'Calenda vaffanculo' sai di essere nel giusto".