Matteo Salvini: "Non viviamo tempi normali. A Pontida senza paura"

“Pontida 2025 inevitabilmente è diversa da tutte le altre”. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ai microfoni del podcast “Un altro pianeta” condotto da Hoara Borselli e prodotto da Simple Communication, ha illustrato il programma del tradizionale evento della Lega in programma per domenica 21 settembre.

“Quello che stiamo vivendo - ha spiegato Matteo Salvini - non è normale, a proposito di cose da “Un altro pianeta”. Non stiamo vivendo tempi normali e mi riferisco all’’assassinio a sangue freddo di Charlie Kirk e soprattutto di ciò che è venuto dopo che ci ha spinto a cambiare il programma di “Pontida 2025 Liberi e forti”. Mai come in questa occasione c’è stato un vomito di odio, di rabbia e di schiuma di cattiveria di gente che ha festeggiato per un giovane papà che lascia due figli. Reazioni che hanno fatto superare il limite della vergogna e dell’autocensura”.

Il leader della Lega ha dato qualche anticipazione sugli ospiti che parteciperanno a Pontida 2025. Oltre al presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, che parlerà dell’incriminazione di Marine Le Pen, e a Jair Bolsonaro, figlio dell'ex presidente brasiliano condannato dalla Corte suprema a 27 anni di carcere per tentato golpe “ci sarà anche Santiago Abascal leader di Vox. Ci confronteremo sul tema della libertà, del coraggio. Senza paura. Perché vogliono che facciamo un passo indietro e invece noi siamo e saremo sempre per la libertà di pensiero che ci aiuta a fare un passo avanti”.