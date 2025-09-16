Regionali Marche, la sinistra si divide anche in piazza e trema per i sondaggi

Foto: LaPresse

Trova le differenze. Il gioco non è difficile se parliamo di regionali nelle Marche. Se i leader del centrodestra saranno sullo stesso palco a sostenere la candidatura del governatore uscente Francesco Acquaroli, lo stesso non vale per la sinistra.

Nel pomeriggio di domani, alle ore 18,00, in piazza Roma, ad Ancona, si ritroveranno il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, nonché il segretario di Noi Moderati Maurizio Lupi. Il campo largo, al contrario, si confronterà con la piazza in ordine sparso. Sempre mercoledì, a Pesaro, interverrà la segretaria del Pd Elly Schlein, insieme a Matteo Ricci e Stefano Bonaccini. Non si conoscono, invece, le date dei confronti con gli altri leader progressisti. Sia Giuseppe Conte che la coppia Fratoianni-Bonelli dovrebbero incontrare i propri elettori la prossima settimana. Finanche, rispetto all’attesa chiusura, non è ancora previsto in agenda un appuntamento unitario.