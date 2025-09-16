Tegola per il dem Ricci, la sua associazione scomparsa dopo le elezioni

Foto: Ansa

C'è «Ungranbelpo» di caos nell'inchiesta Affidopoli, la tegola giudiziaria che pesa sulla testa del dem Matteo Ricci. Perché l'indagine che imbarazza il candidato del centrosinistra a governatore delle Marche, indagato per corruzione insieme ad altri 23 dirigenti del Comune di Pesaro in merito agli affidamenti senza gara a due associazioni che avrebbero incassato oltre mezzo milione di euro mentre l’europarlamentare ne avrebbe ricavato benefici in termini di appoggio politico quando era sindaco, ora arriva anche in Parlamento.

Mentre la Procura pesarese, diretta da Marco Mescolini, procede nel massimo riserbo, anche al fine di non influire sulle intenzioni di voto, Fratelli d'Italia, tramite il deputato Fabio Raimondo, ha presentato un’interrogazione scritta al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e a quello dell’Economia Giancarlo Giorgietti, per accendere un faro sulla misteriosa vicenda dell'associazione «Ungranbelpo», fondata da Ricci nel 2019 e utilizzata per la famosa cena elettorale del 12 aprile 2024, quella finita ora nel mirino degli investigatori. Un banchetto che l'esponente del Pd aveva organizzato per finanziare la sua corsa verso le Europee, che ha visto la partecipazione di oltre 1.600 commensali, i quali, per cenare in supporto di Ricci, avevano pagato una quota di 20 euro, portando il candidato all’Europarlamento a raggranellare più di 30mila euro. Agli inquirenti, il responsabile della società Giustogusto, che nell’occasione era incaricata del servizio di catering, avrebbe dichiarato di essere stato pagato con un acconto di 11mila euro e la promessa che i restanti 5mila euro li avrebbe recuperati con altri eventi, «affidati» alla società di catering attraverso una fondazione controllata dal Comune. E infatti quella somma sarebbe stata effettivamente fatturata alla Giustogusto per un happening di Marina Abramovich e per altri appuntamenti minori. A questi accertamenti, si affiancano ora quelli sull’associazione attraverso la quale Ricci ha organizzato la cena.

C’è un’anomalia saltata all’occhio di chi indaga, un mistero prende forma come un cronotopo, in una strana unione di spazio e tempo. Perché sebbene l’associazione di Ricci per statuto non possa essere equiparata a un partito politico, è stata domiciliata nella sede della federazione del Pd di Pesaro. Senza contare la coincidenza temporale: «Ungranbelpo» è stata curiosamente sciolta non appena Ricci è stato eletto all’Eurocamera. Per il deputato Raimondo quella mossa sarebbe stata fatta «per evitare che venisse equiparata a un partito politico e, quindi, all’obbligo di pubblicazione dello statuto e dei relativi bilanci». Nell’interrogazione presentata al Question Time lo scorso 11 settembre, l’esponente di FdI mette nero su bianco che, a suo parere, «l’associazione ha verosimilmente natura di movimento politico e, quindi, sarebbe stata tenuta a presentare alla Commissione di garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici e dei movimenti politici il proprio rendiconto ben prima della nomina di Ricci a parlamentare europeo». Insomma, come avviene per tutte le realtà politiche in base alla legge sui finanziamenti ai partiti, se la creatura dell'aspirante governatore delle Marche fosse parte integrante dell'azione del Pd, Ricci dovrebbe necessariamente presentare il bilancio del 2024 e depositarlo a Palazzo San Macuto per la revisione dei conti. E in questa situazione di incertezza, Raimondo ha sollecitato l’intervento dei due ministri del governo Meloni, chiedendo «se e quali iniziative di competenza i Ministeri in indirizzo intendano assumere al fine di accertare la legittimità della gestione dell'associazione Ungranbelpo in materia di norme sulla trasparenza e i controlli di conformità dei partiti politici ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge 21 febbraio 2014, n. 13, sanando eventuali irregolarità o inottemperanze».