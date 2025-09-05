Canada, Lorenzo Fontana regala una bottiglia di Valpolicella a Mike Johnson

05 settembre 2025 a

Il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, è da ieri a Ottawa per partecipare al G7 parlamentare: ha incontrato gli omologhi del Canada, Francis Scarpaleggia, degli Stati Uniti, Mike Johnson, dell'Ucraina, Ruslan Stefanciuck, e del Parlamento Europeo, Roberta Metsola per discutere di pace, di cooperazione e di diplomazia. Occasione, questa, utile anche per rilanciare il marchio Vinitaly e far conoscere i prodotti del Belpaese al resto del mondo. È di queste ore, infatti, la foto che ritrae Fontana mentre regala a Johnson una bottiglia di vino della Valpolicella. Il Presidente della Camera, giunto ieri al Senato canadese, ha firmato il libro d'onore, accolto dallo Speaker Scarpaleggia, a cui ha fatto omaggio di una guida italiana del 1906 della Regione del Vulture, area di nascita del nonno del Presidente, Frank Scarpaleggia, emigrato proprio in quell'anno.