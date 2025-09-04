Flotilla, Meloni risponde a Schlein: "Per gli aiuti esistono canali più efficaci ma tuteleremo i connazionali"

04 settembre 2025 a

Non si fa attendere e non lascia spazio a interpretazioni la risposta di Giorgia Meloni a Elly Schlein. Se ieri la leader del Partito Democratico ha chiesto al governo di rendere nota l'intenzione di proteggere i connazionali che saranno a bordo delle navi della Global Sumud Flotilla, oggi la presidente del Consiglio chiarisce la posizione dell'esecutivo in merito agli italiani che saliranno sulle imbarcazioni dirette verso la Striscia di Gaza. "Facendo riferimento alla Sua lettera, con la quale chiede di essere informata su quanto il Governo italiano intende fare per garantire tutela e sicurezza, in caso di necessità, per tutto l'equipaggio dell'iniziativa internazionale denominata 'Global Sumud Flotilla', con la quale 40 imbarcazioni intendono consegnare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, si rappresenta quanto segue: per agevolare il buon esito della finalità rappresentata, ovvero la consegna di generi di prima necessità alla popolazione palestinese, tenuto conto della limitata quantità di aiuti trasportabili sulle imbarcazioni coinvolte, si suggerisce la possibilità di avvalersi di canali alternativi e più efficaci di consegna", comunica la premier.

"Tra questi- prosegue- mi permetto di segnalare i canali finora attivati dal Governo italiano, che, come è noto, svolge un ruolo di primo piano nel prestare assistenza alla popolazione civile attraverso l'iniziativa umanitaria 'Food for Gaza', con cui è stato possibile distribuire oltre 200 tonnellate di generi di prima necessità, aiuti alimentari e sanitari, toccando anche le aree più isolate e difficilmente raggiungibili della Striscia". Meloni continua invitando gli esponenti della sinistra che intendono prendere parte alla spedizione umanitaria ad "avvalersi dei canali umanitari già attivi" perché "eviterebbe di esporre i partecipanti all'iniziativa 'Global Sumud Flotilla' ai rischi derivanti dal recarsi in una zona di crisi e al conseguente onere a carico delle diverse Autorità statuali coinvolte di garantire tutela e sicurezza". In ogni caso, l'azione del governo per proteggere gli italiani è assicurata: "Preso atto che l'iniziativa possa avere anche una finalità di natura simbolica o politica, e che quindi si intende portare avanti a prescindere da quanto sopra esposto, il Governo italiano assicura che saranno adottate tutte le misure di tutela e di sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni analoghe, come sempre garantito finora", conclude la premier.